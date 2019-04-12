Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan Mart ayında 136 bin 977 yolcu hizmet aldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı Mart ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; Mart ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 131 bin 402, dış hat yolcu trafiği 5 bin 575, toplam yolcu trafiği ise 136 bin 977 oldu. 2019 yılı Mart ayında Samsun- Çarşamba Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 69 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 74 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 143'e ulaştı. 2019 yılı Mart ayında Samsun Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 47 ton olarak gerçekleşti. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2019 yılı ilk üç ayında hizmet verilen yolcu sayısı 401 bin 480'e, uçak trafiği 3 bin 207'ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 206 ton oldu" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA