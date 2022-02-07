Marsel Eskinazi kimdir? Marsel Eskinazi kaç yaşında, nereli mesleği nedir?

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MARSEL ESKİNAZİ KİMDİR?

Marsel Eskinazi, Ayşe Tolga ile beş yıllık evli kalmıştır. 2013 yılında boşanan çiftin Can Yael Eskinazi adında bir kız çocukları vardır. Marsel Eskinazi iş insanıdır.

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973'te İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programları yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır.

1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Ayrıca Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır.

24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'da parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir.

Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, Atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metodları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

Filmografi

Ev Yapımı - 2020 - (Kendisi)

Seksenler - 2019- - (Gülden Özdemir)

Çocuklar Duymasın - 2017 (Sevgi)

Seksenler - 2012-2017 (Gülden Özdemir)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - 2005 (Nilüfer Hatun)

Efsane - 2002 (Müge)

Beşik Kertmesi - 2002 (Yağmur)

Çifte Bela - 2001 (Fatmagül)

Ayrılsak da Beraberiz - 2002-2004 (Berna)

Çarli İş Başında - 2000-2001 (Pamuk)

Ah Bir Zengin Olsam - 1999 (Ceren)

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999-2000 (Selvi)

Şehnaz Tango - 1994-1996 (Nurşen)

Kitapları

2016 - İyilik Sende

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