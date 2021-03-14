Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
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Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

14.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:16
Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarında sadece pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarında sadece pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri ve polisler ana cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.  İlçenin ana cadde ve sokakları sessizliğe büründü. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve polis ekipleri araçlar ile cadde ve sokaklarda  denetim yaptı. Bir  süre önce  Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından girilmesi kısıtlanan sahil yolları ve plajlarda da denetimler gerçekleştirildi. Ancak, olumsuz durum ile karşılaşılmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerinde, büyük oranda otel ve evlerinde günü geçirmeyi tercih ettiği görüldü.

Tepe Mahallesinde 30 yıldır market işleten Mehmet Uyanık, "Önceki haftalara göre bugün kalabalık yok ve sakin. Marmarisliler, dünden alışverişini yapmış. Sadece çok acil ihtiyacı olanlar alışveriş için geliyor. Sokaklar bomboş" dedi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de "Marmarisliler kısıtlamayı evinde geçiriyor. Kural ihlali yapan kişi tespit edilmedi. Denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Marmarisliler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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