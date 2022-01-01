Marmaris yeni yıla coşkuyla girdi

Marmaris'te kutlamaların adresi Kordon Caddesi oldu. Yaklaşık 7 bin kişi, belediye tarafından organize edilen alternatif rock müzik yapan Pinhani grubuyla eğlendi. Grup, "Dünyadan uzak, "Sen olmayınca gibi hit şarkılarını meydanı dolduran kalabalıkla söyledi. Grup, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı sahneye davet ederek telefon ışıklarını açan kalabalığa doğru öz çekim yaptı. Başkan Oktay, " Marmaris beş ayda orman yangını ve su taşkınları yaşadı. Birçok felaketler yaşadık. Fakat yılmadan sizlerin de desteğiyle zorlukları başardık. Herkesin yeni yılını canı gönülden kutlarım. Marmaris'imize 2022 yılında güzel şeyler bekliyor" dedi. Ardından kalabalık 30'dan geri sayarak yeni yıla alkış ve ıslıklarla girdi. Saat 00.00'da biten konser sonrası vatandaşlar sahil yolunda yürüdü.

300 metre boyunca 90 sıralı disko, gece kulübü ve barların bulunduğu Barlar Sokağı, yeni yıl kutlamalarında tercih edilen yer oldu. Açık olan eğlence mekanlarını dolduran yerleşik yaşayan yabancılar, tatilci ve Marmarisliler çalan hareketli yabancı- Türkçe müziklerle eğlendi. DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık unutulmaz yeni yıl kutlaması yaşadı. Sokağın içinde ise aynı eğlence devam etti. Vatandaşlar müziklerin ritmine uyarak dans etti. Saat 01.00 sıralarında müzik yayınları kesildi. Müzik yayınların kesilmesiyle kutlamalara katılanlar mekanlardan ayrılarak evlerine, kaldıkları otellerine geri döndü. 300 resmi ve sivil polisin görev aldığı yeni yıl kutlamalarında olumsuz bir olay yaşanmadı.