Marmaris Turizm Üst Kurulu 2022 hedeflerini konuştu

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris Turizm Üst Kurul Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2021 yılı değerlendirilirken 2022 sezonu hazırlıklarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Marmaris Belediyesi Meclisi'nin kararıyla Haziran ayında kurulan Marmaris Turizm Üst Kurulu yılın son toplantısını meclis üyeleri, meslek örgütleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İçmeler Belediye Hizmet binasında gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, üst kurul üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, TÜRSAB Marmaris Temsilcisi Suat Esin, meslek örgütleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlık etti.

Toplantıda öne çıkan konu başlıkları arasında 2-4 Aralık tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Travel Turkey Fuarı yer aldı. Katılımcılar fuar değerlendirmesi yaparken, ortak kanı fuarın başarılı geçtiği yönünde oldu. Bir diğer gündem maddesindeyse 2022 yılında Marmaris'in tanıtımının yapılması amacıyla katılması planlanan fuarlar görüşüldü.

2022'ye dair beklentiler dile getirildi

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmi 2022 yılında nelerin beklediğine ilişkin görüşlerin de paylaşıldığı toplantıda Başkan Oktay şunları kaydetti; "Toplantıda 2021 yılı turizm sezonunu değerlendirdik ve sektör temsilcisi arkadaşlar ve oda başkanlarımızla 2022 yılına dair görüşlerimizi paylaştık. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki bizim için parlak bir yıl olmadı. Ama 2022 yılında turizmin iyi geçeceğini, geçen yılların açığını kapatacağımızı öngörüyoruz. Hepimizin beklentisi bu yönde." - MUĞLA