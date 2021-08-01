Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
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Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)

Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MARMARİS'TE 400 HANELİ MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYORMarmaris ilçe merkezindeki Armutalan Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Sekine Evren, Sinan Mevki ile 438 sokak üzerindeki evler yangının 1 kilometre yaklaşmasıyla tedbir amaçlı tahliyeye başladı.

MARMARİS'TE 400 HANELİ MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIYOR

Marmaris ilçe merkezindeki Armutalan Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Sekine Evren, Sinan Mevki ile 438 sokak üzerindeki evler yangının 1 kilometre yaklaşmasıyla tedbir amaçlı tahliyeye başladı. Saat 17.30'dan itibaren polis ve zabıta megafonlarla, çevre camilerden ise evlerin tahliyesi için anonslar yapıldı. Lüks villa ve sitelerle çevrili 3 sokakta bulunan 400 hanenin bir kısmı uyarıları dikkate alarak tahliyelerini yaptı. Gerekli eşyalarını yanlarını alan mahalleli araçlarına binerek ilçe merkezine gitti. Bazı vatandaşlar da kadın ve çocukları ilçe merkezine göndererek kendileri beklemeye başladı.

GERGİNLİK YAŞANDIMotosikletli Yunus polislerinin tahliye yaptığı sırada, bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Polis ile tartışan mahalleli "Oteller pahalı fiyat veriyor. Buraya bekçi dikin evimizi kim koruyacak kimse yok, eşyalarımız var" dedi. Tartışma sırasında bir site yöneticisi araya girerek gerilen ortamı sakinleştirerek "Ailelerimizi gönderdik kimseye bir zararımız olmadan evlerimizi koruyacağız" dedi. Arasözler mahallede hazır bekletilirken havadan 2 helikopter söndürme çalışmalarına devam etti.  Polis ekipleri mahalle girişlerini tutarak girişlere müsaade etmedi. Bazı vatandaşlar evlerinin önündeki otları temizleyerek satın aldıkları su depolarını kurdurdu.'SON ANA KADAR BEKLEYECEĞİZ'Mahalle sakini Niyazi Kışla, " Polis geldi ve tahliye edin dedi. Tahliye edilecek durum yok ama yine de tedbir amaçlı bekliyoruz. Bir tehlike görürsek tahliye edeceğiz" dedi. Çetin Demir, " Polisler bizlere tahliye edin bize evlerinizi emanet edebilirsiniz diye söylediler" dedi. Hakan Toktan, "Gidin derlerse ve yangın geldiğinde yurdu tahliye edeceğiz. Suyumuz ve ayranlarımız hazır. Eşyamızı hazırladık, söylenecek bir söz kalmadı" dedi. 

Demir Soycan, " Tahliye etmemizi istediler. Ailemizi Marmaris ilçe merkezine gönderdik. Evlerimizin sokağında bekliyoruz. Yardım ve destek ihtiyaç olursa yardımcı olacağız. Şu anda sokağımızın bir bölümü evlerini boşalttı. Endişeliyiz umarım alevler evlerimize gelmez" dedi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)
Marmaris'teki yangında 4'üncü gün; alevler Hisarönü ve Orhaniye'de yoğunlaştı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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