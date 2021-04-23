Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
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Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi

Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında süsledikleri araçlarla konvoy oluşturup ilçe turu attı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında süsledikleri araçlarla konvoy oluşturup ilçe turu attı. Kemeraltı Mahallesi'ndeki 105'inci Sokak bu yıl da imece usulü süslendi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, öğle saatlerinde, balon ve Türk bayrakları ile donattıkları araçlarla kortej oluşturarak müzik ve marşlar çalarak ilçe turu attı. Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan ilçe sakinleri, Türk bayrakları ile süsledikleri balkonlarından ve pencerelerinden alkışlarla konvoya destek verdi. Bazı vatandaşlar evlerinin önüne çıkarak ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Belediye ekipleri çocuklara balon verdi. Kırmızı ve beyaz 101 balon gökyüzüne bırakıldı.

105 SOKAK GELİN GİBİ SÜSLENDİ

Kemeraltı Mahallesi 105'inci Sokak'a bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında dev Türk bayrağı asıldı. Evlerin balkonları ile dükkanlara da Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri asıldı. 100 metrelik sokağın her bir köşesi kırmızı-beyaz kumaşlarla süslendi. Çocuklar ebeveynleriyle birlikte çizip, boyadıkları ve üzerine '23 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun' yazılı pankartlar, sokağın başı, sonu ve ortasına asıldı. 8 yıl önce mahalle sakinleri desteğiyle 23 Nisan kutlama organizasyonu başlatan Terzi Salih Yazgan, "100 metre uzunluğunda 1500 kişilik 105 Sokak'ımızda 8 yıl önce kutlama başlattık. Türkiye'de ilk ve tek olan bir kutlamaya imece usulü imza attık. Kısıtlama nedeniyle bu yıl pencere ve balkonlardan 23 Nisan'ı kutlayacağız. İnşallah, bir an önce virüsü atlatır ve seneye coşkuyla daha iyi şekilde kutlarız" dedi.


Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi
Marmaris'teki 105'inci Sokak, bu yıl da imece usulü süslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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