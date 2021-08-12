Marmaris'te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti
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Marmaris'te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti

Marmaris'te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve dünyaca ünlü şarkılara aranjörlük yapan 'Dj. Thom Colvin' adı ile nam salmış Özel Çöllüoğlu, dün kaldırıldığı hastanede korona virüse bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve dünyaca ünlü şarkılara aranjörlük yapan 'Dj. Thom Colvin' adı ile nam salmış Özel Çöllüoğlu, dün kaldırıldığı hastanede korona virüse bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Yerli ve yabancı şarkılara yaptığı aranjeler ile dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi olan ve Marmaris'te yaşayan hem aranjör hem de prodüktör olan Çöllüoğlu 34 yaşında hayata gözlerini kapadı. Edinilen bilgiye göre şeker hastası olan ve covid aşılarını yaptırmayan DJ, nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan covid test sonucu pozitif çıkan Çöllüoğlu, korona virüse bağlı akciğer yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Performans sanatçısının cenazesi akrabalarının yaşadığı Muğla'nın Yatağan ilçesine gönderildi. - MUĞLA

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Marmaris'te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti
Marmaris'te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti
Marmaris'te yaşayan ünlü disk jokey 'Thom Colvin' vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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