Marmaris'te yangından zarar gören okulun bahçesine fidan dikildi
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Marmaris'te yangından zarar gören okulun bahçesine fidan dikildi

Marmaris'te yangından zarar gören okulun bahçesine fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören okulun bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından zarar gören okulun bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Armutalan Mahallesi'nde 29 Temmuz'da Siteler mevkisinde başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangında bazı okullar ve bahçesi zarar gördü.

İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çevresindeki zarar gören ormanlık alan ve bahçesindeki çam ağaçlarının yerine fidanlar dikildi.

Okul bahçesi ve çevresine orman işletme müdürlüğü yetkilileriyle planlama yapılarak fidan dikiminin devam edeceği öğrenildi.

Fidan dikimine, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, şube müdürleri, okul idarecileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Marmaris'te yangından zarar gören okulun bahçesine fidan dikildi
Marmaris'te yangından zarar gören okulun bahçesine fidan dikildi
Marmaris'te yangından zarar gören okulun bahçesine fidan dikildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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