Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı
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Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

- Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavisi HAYTAP tarafından kurulan sahra hastanesinde tamamlandı.

- Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavisi HAYTAP tarafından kurulan sahra hastanesinde tamamlandı. Sahra hastanesi yetkilisi Helin Ayça Diler, Milas'ta bulunan sahra hastanesinin de yangınların devam ettiği Köyceğiz'e taşınacağını söyledi.

Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının geriye bıraktığı yaralar sarılmaya devam ediyor. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde yaralı hayvanların tedavi edilmesi için bir sahra hastanesi kurulmuştu. Sahra hastanesinde kartaldan kaplumbağaya kadar onlarca hayvanın tedavisi yapılarak milli parklara teslim edildi. Orman yangınlarından kurtulup Marmaris'te tedavisi yapılmayan hayvan kalmadı. Milas'ta bulunan sahra hastanesinin de yangınların devam ettiği Köyceğiz'e taşınacağı öğrenildi.

"Yaşam alanlarına salındılar"

Daha çok yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyleyen Sahra Hastanesi yetkilisi Helin Ayça Diler, "300'ü aşkın kaplumbağa müdahale edildi. Gerekli olanları veterinerlere sevk ettik. Diğerleri Milli Parklara verildiler. Gerekli yardımlar yapıldıktan sonra yaşam alanlarına salındılar" dedi.

"Şu an yaralı hayvan gelmiyor"

Çeşitli hayvanlara müdahale edildiğini söyleyen Diler, "Kartal geldi. Sincapımız vardı. Yara ve yanıklarla atlatmış. Patileri yanan kedilerimiz vardı. Şu an bir hayvan gelmiyor. Burada hiçbir hayvan hayatını kaybetmedi. Geldiğimiz noktada en azından amaca hizmet etmek insanı işine daha fazla bağlı kılıyor" diye konuştu.

"Milas'ta bulunan sahra hastanesi Köyceğiz'e taşınacak"

Diğer sahra hastanelerindeki durumla ilgili konuşan Diler, "Milas'ta bulunan sahra hastanesi Köyceğiz'e taşınacak. Turkcell Toplum gönüllüleri destek veriyor. En ufak bir problem bile olsa, yangından etkilenen, solunum problemi yaşayan hayvanları da getirebilirler. Belki kaçarken kırık veya çatlak problemi yaşıyorlar. Hayvanları getirsinler. Tamamen ücretsiz bir tedavidir. Biz ne kadar hayvana ulaşırsak o kadar mutlu oluyoruz. Onlar da bize destek sağlarsa çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı
Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı
Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı
Marmaris'te yangında zarar gören hayvanların tedavisi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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