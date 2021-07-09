Marmaris'te temizlik işçilerine bıçaklı saldırı
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Marmaris'te temizlik işçilerine bıçaklı saldırı

Marmaris'te temizlik işçilerine bıçaklı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kişi gece saatlerinde iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle çöp toplayan temizlik işçilerine saldırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kişi gece saatlerinde iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle çöp toplayan temizlik işçilerine saldırdı. İşçilerden biri bıçakla yaralanırken, diğeri de darp edildi.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Murat Demir ve Ömercan Deveci, gece saatlerinde çöpleri topladıkları sırada iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradı. Temizlik görevlilerinde Murat Demir bıçakla, Ömercan Deveci de darp sonucu yaralandı. Saldırganlar hakkında yapılan suç duyurusunun ardından şahıslar gözaltına alınırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris Belediyesi'nden kınama

Marmaris Belediyesi'nden yapılan kınama mesajında, "Marmaris Belediyesi olarak 210 temizlik personelimizle 7 gün/24 saat esasıyla ilçemize hizmet veriyoruz. Yaz sezonunun açılmasıyla iş yükü daha da artan tüm personelimiz daha büyük bir gayret ve performansla işlerine devam etmektedir. İş yükü artan işçilerimiz büyük bir gayretle çalışırken 7 Temmuz Çarşamba gecesi maalesef alçakça bir olay yaşanmıştır. Saat 00.30 sularında İçmeler'de sepetlerdeki atıkları alıp çöp aracına boşaltan temizlik personelimiz Murat Demir'e kendini bilmez iki vatandaş saldırıda bulunmuştur. Gürültü gerekçesiyle yaşanan saldırıda işçimiz Murat Demir bıçakla yaralanmıştır. Onu korumaya çalışan şoförümüz Ömercan Deveci de fiziki saldırıya uğramış, yüzünde yaralar meydana gelmiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tek gayesi Marmaris'i temiz tutmak olan, bunun için gece gündüz demeden tüm hava şartlarında çalışan işçilerimize, sadece ve sadece işini yaptığı için yapılan bu alçakça saldırıyı esefle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki takibimiz sürecektir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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