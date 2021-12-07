Marmaris cadde ve sokakları 200 kamyon balçıktan temizlendi

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen taşkınların izlerini silmek için evlerde ve iş yerlerindeki temizlik sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 kamyon balçığın sokak ve caddelerden temizlendiği bildirildi. Hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık'ta kuvvetli sağanak etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarında yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan toplam 63 ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Ayrıca Hisarönü ve kırsal Orhaniye Mahallesi'nde çok sayıda tarla ve bahçe sular altında kaldı. İçmeler Mahallesi Asparan mevkii arasındaki 17 kilometrelik kara yolunda çökmeler meydana geldi. Asparan mevkiinde bulunan Gökbel Köprüsü'nde ise hasar oluştu. 5 Aralık Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmaris Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ), jandarma, polis, Kızılay, esnaf ve sanatkarlar odası, siyasi partilerin gençlik ve kadın kolları su basan ev, cadde ile sokakları temizlemeye başladı.