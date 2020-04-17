Marmaris'te sokağa çıkma yasağına hazır Muğla'nın Marmaris İlçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek sorunu yaşanmaması için biz dizi tedbir alındı.

Muğla'nın Marmaris İlçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek sorunu yaşanmaması için biz dizi tedbir alındı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sokağa çıkma yasağı süresince alınan tedbirler ele alındı.

Kaymakam Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince ekmek dağıtımının nasıl olacağı ve genel tedbirlere ilişkin olarak bir değerlendirme yapıldığını dile getirdi.

Vatandaşların rahatı ve huzuru için her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Aksoy, "Ekmeklerin zamanın ve düzenli olarak vatandaşlarımıza ulaştırılması için gereken tüm tedbirleri aldık. Hiçbir vatandaşımız telaşe etmesin. Tüm sokak ve caddelerimizde herhangi bir aksama olmaksızın dağıtım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Çekinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya da katıldı.

Kaynak: AA