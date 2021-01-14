Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi
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Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi

14.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:54
Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağlık çalışanlarına koronavirüse karşı ilk doz aşı uygulaması gerçekleştirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağlık çalışanlarına koronavirüse karşı ilk doz aşı uygulaması gerçekleştirildi. Geçen yıl mart ayında yakalandığı koronavirüsü yendiğini belirten Marmaris Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreteri Selim Ak, "Bugün ilk doz aşımı oldum hiçbir yan etkisi yok. Herkes aşı olmalı" dedi.

Marmaris'te devlet hastanesi, sağlık ocakları ve özel hastanede, koronavirüs aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki 429 sağlık personelinin ilk doz aşılarının yapılması için beş ayrı oda oluşturuldu. Aşıların yapılmasına bugün saat 08.30 itibari ile başlandı. İlk aşı, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı'ya yapıldı. Ardından sırayla hastane personelinin aşılanmasına geçildi. Aşılarını olan sağlık personeli 15 dakika, alerjisi olanlar 30 dakika gözlem altında tutuldu.

Bugün saat 24.00'e kadar çalışmaların devam edeceği ve yarın öğlen itibariyle de tüm personelin ilk doz aşılama sürecinin tamamlanacağı bildirildi. 10 gün içinde ise diğer riskli meslek gruplarında bulunan kişiler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve toplumun her kesimine randevu ile ilk aşı dozu uygulaması yapılacağı bildirildi.'HİÇBİR YAN ETKİSİNİ GÖRMEDİK'Diş Hekimi Aras Selçuk, "Uzun zamandır bu salgınla mücadele ediyorduk. Ne olacağımız belli değildi. Bu nedenle virüse karşı bir aşı üretildi herkesin mutlaka olması lazım" dedi.Kardiyoloji Uzman Doktoru Eser Acar da "Aşının bir an önce uygulanması için sabırsızlıkla bekliyordum. Aşımı oldum ve hiçbir yan etkisi olmadı. Toplum sağlığı için herkes aşısını mutlaka olmalı" dedi.

Marmaris Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreteri Selim Ak da geçen yıl mart ayında koronavirüse yakalandığını belirtip, "Hastalığa yakalandığımda hiçbir ağrı, sızı ve sıkıntı yaşamadım. Hastanemizde yapılan tedavi ve karantina süreci sonrası tekrar sağlığıma kavuştum. Ailemin hiçbir ferdine hastalık bulaşmadı çünkü önlemimi ve tedbirimi evde de almıştım. İlk doz aşımı oldum ve hiçbir yan etkisi oluşmadı. Tedbirlerimi alarak görevime kaldığım yerden gönül huzuru içinde devam ediyorum. Mutlaka herkes aşısını olmalı" dedi.


Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi
Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi
Marmaris'te sağlıkçılar herkesin aşı olmasını istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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