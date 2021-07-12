Marmaris'te kurban satış yerleri belirlendi
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Marmaris'te kurban satış yerleri belirlendi

Marmaris'te kurban satış yerleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı öncesinde Marmaris'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Kurban Bayramı öncesinde Marmaris'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. Pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek kurban satışlarında pazarlık için tokalaşma olmayacak. Satış ve kesim anında maske ve mesafe şartlarına mutlaka uyulacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Yürütme Komisyonu kararlarını açıkladı. Toplantıda kurban satış noktası ve kesim yerleri belirlendi. Kurban satış yeri olarak Günnücek mevkii Belediye mezbahasının yer aldığı saha belirlendi. Karara göre 14 Çarşamba günü başlayacak ve 24 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'a kadar devam edecek.

Kurban kesimleri için vatandaşlar Günnücek mevki Belediye mezbahası ve İçmeler mezbahasını kullanabilecek. Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim ücretlerinin büyükbaş için 500 TL, küçükbaş içinse 130 TL olarak belirledi.

"Tokalaşmak yasak"

Ayrıca İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atığını kontrolsüz olarak bırakanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım düzenleneceği de kaydedildi.

Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Öte yandan vatandaşlar hayvan satış alanlarında uzun süre kalamayacak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Tokalaşmanın da olmayacağı alanda dezenfekte tedbirleri uygulanacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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