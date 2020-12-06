Marmaris'te korona virüs sakinliği

Marmaris'te korona virüs sakinliği -En kalabalık Marina Bölgesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı Muğla'nın gözde turistik kenti Marmaris'te Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yüksek oranla uyuldu.

Marmaris'te korona virüs sakinliği

-En kalabalık Marina Bölgesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı

MUĞLA - Muğla'nın gözde turistik kenti Marmaris'te Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara yüksek oranla uyuldu. En yoğun sokaklar, caddeler boş kaldı.

Marmaris'te eğlence ve gıda işletmelerinin çoğunlukta bulunduğu Marina Bölgesi havadan drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda yazın kavurucu sıcaklarda, kışın ise dondurucu soğuklarda dahi insan kalabalığının olduğu bölgede de tek bir insan dahi görülmedi. Bölgenin bol kalması Covid-19'un Marmaris'te ne kadar ciddiye alındığını ve kısıtlamalara uyulduğunu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler devriye halinde kontrollerine devam ederek vatandaşları Korona virüse ve kısıtlamalara karşı uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL