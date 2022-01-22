Marmaris'te kanadı kırık atmaca tedavi edildi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kanadı kırık ve açlıktan bitkin düşen atmaca tedaviye alındı.

Selimiye Mahallesi'nde vatandaşlar yolda yaralı ve bitkin halde bulduğu atmacayı Marmaris Milli Park Müdürlüğüne teslim etti.

Gökova Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezine götürülen kanadı kırık ve aç olduğu için halsiz düşen atmaca tedavi altına alındı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamada, duyarlı vatandaşa teşekkür edilirken, gerekli tüm tedavisinin uzman veterinerler tarafından yapılacak atmacanın sağlığına kavuşmasıyla birlikte doğal yaşamına geri bırakılacağı bildirildi.