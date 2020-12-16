Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal turistik Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu gerekçesiyle mahkemece yıkım kararı verilen 3 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bugün, kırsal Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 3 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan yapılar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 6 saat süren çalışmayla yıkıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'in dünyaca ünlü turistik kırsal Selimiye, Hisarönü, Bozburun, Söğüt ve Orhaniye mahallelerinde yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti. Marmaris'in yanı sıra Fethiye ve Datça'da da üç ayda 200 yapının yıkıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN