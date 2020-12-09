Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor
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Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor

09.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:31
Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal bölgelerindeki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında imar kanunlarına aykırı bina ve iş yerlerinin yıkımına devam ediliyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal bölgelerindeki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında imar kanunlarına aykırı bina ve iş yerlerinin yıkımına devam ediliyor.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Muğla'da kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt ve Bozburun bölgelerinde 2 gündür sürdürdüğü yıkımlara devam etti. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Söğüt Mahallesi'nde aralıklı süren sağanağa rağmen yıkımlarını sürdürdü. Yıkımların gerçekleştirilmesi ardından kepçeler ve araçlar bölgeden ayrıldı. Marmaris'in yanı sıra Datça ve Fethiye gibi turistik ilçelerde mahkemeler tarafından yıkım kararı onaylanan 186 iş yeri ile binanın yıkımının gerçekleştirildiği kaydedildi.


Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Marmaris'te kaçak yapıların yıkımı sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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