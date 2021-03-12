Marmaris'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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Marmaris'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

12.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:58
Marmaris'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Marmaris ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Marmaris ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, verdiği mücadele anlatıldı. Programda İstiklal Marşı'nı en iyi okuyup dereceye giren öğrencilere, plaket verildi.

İstiklal Marşı'nın en iyi okuyup dereceye giren öğrencilerce seslendirildiği programda, Özel Profesyonel İlgim Okulları öğretmen ve öğrencileri de Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünden kesitler canlandırdı. Öğrencilerin duygulu ve coşkulu anlatımı, izleyenleri duygulandırdı.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği programa, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığını vekaleten Hakan Çakır, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Ali Zağlı, Burak Demirtaş, Marmaris Emniyet Müdürü vekili Oktay Kapsız, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, kurum müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Protokol üyeleri, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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