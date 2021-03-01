Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
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Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

01.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:25
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, güneşli havayı görenler sabah saatlerinden itibaren sahili doldurdu. Görevliler,  vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. 

Marmaris'de yüzünü gösteren güneş, hafta sonu kısıtlamasından sonra sahilin vatandaşlarla dolmasına neden oldu. Bugün kentte, elektronik termometreler 27 dereceyi gösterdi. Marmarisliler ile bölgede yaşayan yerleşik yabancılar, 8 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Atatürk Caddesi Halk Plajında denize girip güneşlendi. Çocuklar ise parkta bol bol oynayıp, bisiklete binerken aileleri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, sahilde denetimlerini sürdürürken; vatandaşları sosyal mesafe ve  maske takmaları  konusunda uyardı.

'Güneşin keyfini sürüyorum'Marmaris'te yerleşik olarak yaşayan Edward John Ellesson, "Mükemmel bir hava var. Güneşin keyfini sürüyorum" dedi. Ahmet Çeklin de "Marmaris bugün baharı yaşıyor. Güzel bir hava var ve anı değerlendiriyorum" derken; Çetin Özel de mevsim normallerinin üstünde bir havanın olduğunu belirtti.

Marmaris İlçe Meteoroloji Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde 5 Mart Cuma gününe kadar  sürecek.


Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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