Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı

Bartın’da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3’ü çocuk 21 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından savrulan minibüs elektrik direğine çarparak orta refüje çıktı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MİNİBÜS ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Bartın-Zonguldak yolu Gecen köyü Toptancılar Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünden dönenleri taşıyan N.B. yönetimindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile B.A. idaresindeki 01 KV 664 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarptıktan sonra orta refüje çıktı.

21 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada minibüste bulunan 3’ü çocuk 18 kişi ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralı yakınları ise büyük panik yaşadı. Bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı