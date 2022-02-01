MUĞLA-MARMARİS'TE ESKİ EŞ DEHŞETİ: 3 YARALI

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Hasan U. (42), hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde eski eşi Fatma Ö. (33) ile ailesine dehşeti yaşattı. Evde çıkan tartışmada Hasan U. tarafından bıçaklanan Fatma Ö., annesi Dursen K. (57) ile kardeşi Mustafa Ö. (35), yaralandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi Köy İçi mevkisindeki bir evin ikinci katında meydana geldi. Fatma Ö., sorunlu geçen evlilikten sonra bir süre önce boşanarak, 3 çocuğuyla birlikte annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşamaya başladı. Geçen temmuz, ağustos ve son olarak 14 Ocak tarihinde boşandığı eşini ve ailesini rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Hasan U., çocuklarını görme bahanesiyle eski kayınvalidesi Dursen K.'nın evine gitti. Uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen eve giden Hasan U. ile eski eşi, annesi ve kardeşi arasında tartışma çıktı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE 3 KŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan U., iddiaya göre çocuklarının gözü önünde masada bulunan bıçağı alarak önce eski kayınvalidesi ardından eski kayınbiraderi ve boşandığı eşine saldırdı. Fatma Ö., annesi Dursen K. ve kardeşi Mustafa Ö., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Ardından kaçmaya çalışan Hasan U., çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

'ÇOCUKLARIMI GÖRMEYE GİTTİM KÖTÜ NİYETİM YOKTU'

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Görüntü dökümü:

-Kahvehanede olay ile ilgili açıklama veren ismini vermek istemeyen bir kişi röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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