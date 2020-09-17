Marmaris'te dere yatakları kışa hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te dere yatakları kışa hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde dere yataklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Marmaris'te dere yatakları kışa hazırlanıyor
17.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:36

Marmaris Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde dere yataklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında dere içindeki yabani otlar temizleniyor, evsel atıklar toplanıyor, bozulan noktalar tamir ediliyor.

Sonbaharda beklenen yağışların sele dönüşmemesi için Marmaris Belediyesi ekipleri gerekli gördüğü tüm noktalarda çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri ile MUSKİ'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar İçmeler, Beldibi, Armutalan ve Merkez dere yataklarında başladı. Uzak mahallelerde de benzer çalışmalar sürdürülecek. Çalışma kapsamında dere içinde büyüyen yabani otlar temizleniyor. Ayrıca dere içine atılan çöpler toplanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü de bozulan veya kırılan noktalar varsa tamir ediyor.

Yağışlarla birlikte ilçede herhangi bir sorun yaşanmaması için asli görevleri olmamasına rağmen dere temizliğine kayıtsız kalmadıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, müdürlüklerin ve MUSKİ ekiplerinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Oktay "Bu çalışma sayesinde hem dere yatakları temizlenerek yağışların sele dönüşmesi hem de derelerin içine atıkan çöplerin denize karışmaları engellenecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Barış Falay Ferhat Göçer Burak Özçivit
Spor Arda Turan Adem Büyük Burak Yılmaz Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Karar Silah
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te dere yatakları kışa hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 09:36:45. #1.15#
title