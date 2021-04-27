Marmaris'te caddeler yeni görünüme kavuştu
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Marmaris'te caddeler yeni görünüme kavuştu

Marmaris'te caddeler yeni görünüme kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi, prestij projelerini tek tek tamamlıyor.

Marmaris Belediyesi, prestij projelerini tek tek tamamlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenileme çalışması yapılan İnönü ve Yunus Nadi Caddeleri yepyeni bir görünüme kavuştu.

İlçede yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek kentin çehresini değiştirmeye ve prestijli yollar kazandırmaya devam eden Marmaris Belediyesi, iki caddenin adeta çehresini değiştirdi.

Fen İşleri ekipleri ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında İnönü Caddesi ile 146, 164, 170 sokakları da kapsayan 1.270 metre uzunluğundaki güzergahta çalışmaya başlatı. Yol, üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları başlamadan önce de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda bulunan turunç ağaçlarının meyvelerini topladı. Budama yaptıktan sonra köküyle birlikte sökülen ağaçlar dikilmek üzere ilçenin farklı noktalarındaki parklara nakledildi.

Toplam 20 bin m2'lik alanı kapsayan yola çelik hasırlı beton alt temeli yapıldı. Bisiklet yolu cep otoparkları, çiçeklikler, görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzeyin bulunduğu kaldırım, yağmur suyu tahliye hatları ve ızgaraları, yükseltilmiş yaya geçidi ve kasis gibi unsurların da gerçekleştirildiği yola asfalt dökülerek çalışma tamamlandı.

Sorunlu bölgelere neşter vuran Belediye Fen İşleri ekipleri, Yunus Nadi Caddesi'nde de Şubat ayında çalışmaya başladı. Adliye Kavşağı'ndan başlayarak Ayhanlar Caddesi girişine kadar devam eden 400 metre uzunluğundaki güzergahta yol, üst yapı yenileme ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Burada da İnönü caddesindeki uygulamalar yapıldıktan sonra asfalt serimi gerçekleştirildi.

İlçenin tüm sorunlu noktalarına müdahale ederek modern bir görünüme kavuşturduklarını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Hedefimiz üst yapısı yenilenmiş ve modern hale getirilmiş bir Marmaris. Bunun için de tüm ekiplerimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - MUĞLA

Marmaris'te caddeler yeni görünüme kavuştu
Marmaris'te caddeler yeni görünüme kavuştu
Marmaris'te caddeler yeni görünüme kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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