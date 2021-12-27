Marmaris'te batmak üzere olan bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor arızası nedeniyle batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında, bugün sabah saat 05.00 sıralarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı. Devriye görevini sürdüren Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Sürüklenen lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik botu, içinde bulunan 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen kaptanı kurtarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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