Marmaris'te 32 kaçak göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Haziran saat 08.30 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine  görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Haziran saat 03.05 sıralarında  Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19  kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


Marmaris'te 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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