Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediAli GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),(DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 20 dakika süren nohut büyüklüğündeki dolu yağışı yaşamı felç etti.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),(DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 20 dakika süren nohut büyüklüğündeki dolu yağışı yaşamı felç etti. İlçedeki cadde ve sokaklar dolu nedeniyle beyaza büründü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı dolu yağışında maddi hasarlar oluşurken rögarlar taştı, su taşkınları meydana geldi.

Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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