MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Marmaris'te 20 dakika süren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),(DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 20 dakika süren nohut büyüklüğündeki dolu yağışı yaşamı felç etti. İlçedeki cadde ve sokaklar dolu nedeniyle beyaza büründü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı dolu yağışında maddi hasarlar oluşurken rögarlar taştı, su taşkınları meydana geldi.