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Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında can salında sürüklenen bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.


Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, Güncel, Haber

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