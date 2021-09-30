Marmaris'te 16 göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca can salına konularak Türk karasularına itilen 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bugün saat 11.30 sıralarında bir kişi can salında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını yaptı. Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Serçe Limanı Mevkii'nde devriye gezen Sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Can salını bulan ekipler, yanaşarak içinde bulunan 6 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde, cep telefonları alınıp can salına konularak geri itildikleri, kötü muameleyle karşı karşıya kaldıklarını söylediği öğrenildi.