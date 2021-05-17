Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bota konularak geri itilen 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bota konularak geri itilen 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi açıklarında bir balıkçı gece saat 04.20 sıralarında lastik bot içinde çok sayıda kişi olduğu ihbarında bulundu. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Bozukkale Mevkii açıklarında bulunan lastik bota yanaşan ekipler aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler doktor kontrolü ve kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÜZERLERİNE ATEŞ AÇILIP, PARALARI ALINARAK ÖLÜMÜ TERK EDİLDİLERKaçak göçmenler verdikleri ifadelerinde, Yunanistan'ın Simi (Sömbeki) Adası'na geldiklerinde askerler tarafından kendilerine ateş açıldığını, cep telefonu ve paralarının alındığını ve lastik botlarının motorunu bozduktan sonra kendilerini açık denize ittiklerini söyledikleri öğrenildi. 

 


Marmaris'te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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