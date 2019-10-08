Marmaris Rusça olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı

08.10.2019 09:46

Ünlü Rus şair Aleksandr Puşkin'in 220. doğum günü anısına, Türkiye'deki çift dilli çocuklara ve Rusça öğrenenlere yönelik düzenlenen Rusça Olimpiyatları'nın final etabı Marmaris'te yapıldı. Karina Düzçimen'in Başkanı olduğu Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanları Derneği tarafından düzenlenen ve Rus Dünyası Vakfı da hibe desteği verdiği etkinlik, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



3000'den fazla katılımcı arasından en iyi sonuçları gösteren yaklaşık 100 finalist; Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumlarının Rusça ile ilgili bölümlerinin başkanları ve öğretmenlerinin yanı sıra Rusça kursları düzenleyen Rus kuruluşlarının başkanları eşliğinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden Marmaris'e geldi. Yarışmanın birincilerine Rusya'daki üniversitelerde eğitim bursu verildi.



Dans gösterilerinin yanı sıra Rus şairlerin şiirleri ve Rusça şarkılarla sona eren programa Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Rusya Federasyonu Başkanlığına bağlı Rusya Ulusal Ekonomi Akademisi (RANEPA) temsilcileri katılarak dereceye girenlere plaket verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA