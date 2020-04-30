Marmaris polisinden sürücülere maske denetimi

Marmaris polisinden sürücülere maske denetimiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sürücüler ile yolcularda maske denetimi yaptı.

Marmaris polisinden sürücülere maske denetimi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sürücüler ile yolcularda maske denetimi yaptı. Polis, 'Evde unuttum', 'Maske kalmadı', '5 dakika çıkıp eve gideceğim' gibi bahanelerle maske takmayan 23 sürücüye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında, sürücü ve yolculara, maske denetimi yaptı. Bir saat içinde 278 araç denetlendi. Maske takmayan sürücü ve yolcu olduğu tespit edilen araçlar durduruldu. Evde unuttum', 'Maske kalmadı', '5 dakika çıkıp eve gideceğim' gibi bahaneler ile maske takmadıklarını belirten toplam 23 sürücüye koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uymamaktan Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası kesildi. Sürücü Mehmet Duymaz, "Alınan bir tedbir varsa herkes uymakla mükellef. Polisimiz, bu tür denetimleri çok sık aralıklarla yapmalıdır" dedi. Sürücülerden kimileri ise ceza yemelerinin ardından yaklaşık 40 metre ilerdeki eczaneye maske temin etmeye gitti.

Kaynak: DHA