Marmaris nerede? Marmaris nereye bağlı?
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Marmaris nerede? Marmaris nereye bağlı?

Marmaris nerede? Marmaris nereye bağlı?
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Son dönemde sık sık gündeme gelen Marmaris sosyal medyada konuşuluyor. Tatil imkânları ve doğası ile dikkatleri çeken Marmaris hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Marmaris nereye bağlı? Marmaris nerede?

Tatil olanakları ve eşsiz doğası ile göz kamaştıran Marmaris karakteristik özellikleri araştırılıyor. Marmaris hakkında Marmaris nerede ve Marmaris nereye bağlı gibi konuları araştırıyor. Peki, Marmaris nerede?

MARMARİS NEREDE?

Rakım: 7 m

İl alan kodu: 252

İl plaka kodu: 48

Marmaris, batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, onun önünde Sedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası bulunur. Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesidir. Marmaris daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir. Hava ulaşımının yapıldığı Dalaman Havaalanı sadece bir saat uzaklıktadır. Rodos ise sadece 45 dakika uzaklıktadır.

Marmaris nerede? Marmaris nereye bağlı?
Marmaris

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçede yazlar oldukça sıcak ve kurak, kış ayları ise nispeten ılık ve bol yağışlı geçer. Dağların orografik konumu itibarıyla Marmaris, Türkiye'nin Rize'den sonra en bol yağış alan bölgelerindendir ve yıllık yağış miktarı 1200 mm'nin üzerindedir. Kış aylarında şiddetli yağışlar yüzünden ilçede zaman zaman su baskınları ve sel görülebilir. Kışın cephe sistemlerinin geçişleri esnasında oldukça sık oraj (şimşek-gökgürültüsü) görülür. Mayıs - Eylül arası dönem pek yağış görülmez ve oldukça kurak geçer. Denizin ılıman etkisinden ötürü kış aylarında çok nadiren don görülür. Kar yağışı ise yüksek dağ yamaçlarında görülmekle beraber, kıyı kesimlere çok nadiren düşer.

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