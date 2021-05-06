MUĞLA MARMARİS KAYMAKAMI JANDARMA İLE DENETİM YAPTI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça yolu üzerinde Çetibeli mevkisinde oluşturulan Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı, sürücü ile yolculara uyarılarda bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Datça yolu üzerinde Çetibeli mevkisinde oluşturulan Kontrol Noktası'nda jandarma ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı, sürücü ile yolculara uyarılarda bulundu.

Marmaris-Muğla Karayolu'nun 21 'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda yapılan denetimleri İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy inceledi. Kaymakam Aksoy ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Murat Çam, ekiplerle birlikte tam kapanma genelgesine göre sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Jandarma ekipleri plaka ve kimlik sorgulaması yaptı. Kaymakam Aksoy, koronavirüs tedbirlerine uyulması için sürücü ve yolcuları uyardı. 2 saat süren denetim sonrası Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy açıklama yaptı. Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirten Kaymakam Aksoy, "Jandarma kontrol noktasında yapılan denetimlerde şimdiye kadar bir sorun ile karşılaşılmadı. Sürücü ve yolcular gerekli izin belgeleriyle yola çıkmış. Yapılan denetimlerde çoğunluk Marmaris ve Datça ilçelerinde ikamet eden kişiler. Tam kapanma sürecinden verilerin maviye dönmesi için Marmarisliler çok daha duyarlı olmalıdır. Sizlerin vesilesiyle Marmarisliler'in Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı