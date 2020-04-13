Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 'sosyal mesafe' denetimi MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri, sokakta denetledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri, sokakta denetledi. Kaymakam Aksoy, denetim sırasında sosyal mesafe kuralına uymayanları uzaklaşmaları için uyarıp, bilgilendirmede bulundu.

Marmaris Hıfzıssıhha Meclisi Başkanı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek için sokağa çıktı. İlçenin en işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi ile Kapalı Çarşı'yı dolaşan Kaymakam Aksoy, dükkanları açık olan esnaf ile alışverişe gelenlerden sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Kapalı Çarşı'da yan yana konuşarak yürüyen 2 kadını durduran Aksoy, önce el ve kol işareti yapıp, ayrılmalarını istedi ardından alınan tedbirler kapsamında bilgilendirmede bulundu. 3 defa aynı sokak ve caddeleri dolaşan Kaymakam Aksoy, ikaz ettiği ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na göre, 392'şer liralık para cezası kestirdi. Kapalı Çarşı içinde bulunan PTT binası önüne gelerek dışarıda sıra bekleyenleri birbirlerine 1,5 metre mesafede durmaları için uyaran Kaymakam Aksoy, yere çizilmiş mesafe işaretlerinin de çok yakın olduğunu belirtip, yetkililerden düzeltmesini istedi.

UYARILARI DİNLEMEYENLERE CEZA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu için koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı sokağa çıkma yasağı kararı kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye, 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesildiği bildirildi. İzinsiz drone uçurduğu tespit edilen Tugay B.'ye (30) 'sokağa çıkma yasağına uymamak'tan 3 bin 150 lira para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca Tugay B. hakkında 500 gram ağırlık üzerinde drone uçurduğu için tutanak tutularak, Sivil Havacılık Kurumu'na bilgilendirmede bulunulup, cihaza el koyulduğu kaydedildi. Geçen hafta pazartesi gününden bugüne kadar Marmaris Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yasak kararlarına rağmen 65 yaş ve üzeri olmasına rağmen sokağa çıkan, 'sosyal mesafe' kuralına uymayan, sportif amaçlı ferdi ya da toplu yürüyüş ve spor yapan, motosiklete 2 kişi binen toplam 153 kişiye ise 392'şer liralık para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaynak: DHA