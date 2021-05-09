Son dakika haberleri... Anneler gününde şehit annesi unutulmadı
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Son dakika haberleri... Anneler gününde şehit annesi unutulmadı

Son dakika haberleri... Anneler gününde şehit annesi unutulmadı
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Bahar Eker evinde ziyaret edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Bahar Eker evinde ziyaret edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Bnb Murat Çam, İlçe Emniyet Md.V. Oktay Kapsız, Anneler Günü sebebi ile şehit polis Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve ailesini " evlerinde ziyaret etti.

Şehit annesi ile sohbet eden Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler anneler günü için çiçek hediye etti. Kaymakam Aksoy" Anneler Gününde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum . Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmanın hepimizin boynunun borcu olduğunu ifade ederek Şehit Nedip Cengiz Eker' in annesi Güzel Eker nezdinde tüm şehit annelerinin Anneler Gününü kutlarım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Akkır

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