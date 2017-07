Marmaris'in Ünlü Barlar Sokağı'nda Polis Denetimi

MARMARİS'in ünlü Barlar Sokağı'ndaki eğlence mekanlarında, 350 polisle, eğitimle polis köpeği eşliğinde genel asayiş ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Marmaris Asayiş Büro Amirliği, motosikletli Yunus timlerinden oluşan 350 polis, Labrador cinsi narkotik köpeği 'Zeta' ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya koordinesinde huzur operasyonu yaptı. Kentte bulunan 112 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı'nın tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı sokakta dolaşanların kimlik kontrolünü yaptı. Bir bölümü eğlenmeye gelen kişilerin araçlarını kontrol etti. Disko ve gece kulüplerine giren ekipler, müziği kapattırarak vatandaşların sicil taraması, alkollü içkilerin kontrolü ve eğitimli polis narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması yapıldı. Saat 22.30'da başlayarak saat 02.00'de son bulan genel asayiş denetiminde; 2 bin 400 kişinin sicil taraması, 314 aracın plaka sorgusu yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksiklik bulunan ya da yasak alanlara park edilen 34'ü motosiklet olmak üzere toplam 68 araç otoparka çekildi.



Bir eğlence mekanının işletmecisinin park halindeki motosikletinin koltuk altı selesinde 70 gram esrar bulundu. Bir gece kulübünde ise 'stres çarkı' adlı oyuncağın üzerinde üstünde çarkın amblemi bulunan 2 uyuşturucu hap, 20 bandrolsüz alkollü içki ve uyuşturucu olduğu sanılan 10 hap ele geçirildi. Dört kurusıkı olmak üzere toplam 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçildi. El konulan uyuşturucular emniyete götürüldü. İşletmelerin çeşitli ruhsatları incelendi. Eksiklik bulunan işletmelere tutanak tutuldu.



Çocuklarıyla birlikte tatile gelen aileler denetimini tamamlayan 'Zeta' adlı narkotik köpeğini severek hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. İlk defa narkotik köpeğini canlı gördüğünü söyleyen Nalan Demir, "Ordu'dan ailemizle birlikte tatile geldik. Dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nı gezdik. İlk defa böyle polis denetimiyle karşılaşıyorum. Her yerde polis ekiplerini görünce bir an şaşırdım sonra kendimi huzurlu ve güvende hissettim" dedi.



AMAÇ GENÇLERİ KORUMAK



Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, "Muğla Narkotik Tim Müdürlüğü, Muğla ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, narkotik köpeği ve asayiş ekiplerimizle birlikte eğlence mekanlarına kapsamlı bir denetim yaptık. Denetimlerimizin önceliği gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve uyuşturucu belasından korumaktır. Eğlencenin kalbi olarak adlandırılan Barlar Sokağı'ndaki 112 disko ve gece kulübünde alkollü içki, uyuşturucu madde denetimi yapılarak sokak içinde ve mekanlarda vatandaşların sicil taraması yapılmıştır. Turizm sezonu boyunca sık aralıklara geniş çaplı 'huzur ve güven' genel denetimlerimiz devam edecektir" dedi.



- Muğla