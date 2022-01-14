Marmaris'in turizm potansiyeli artırmak için yeni bir yol haritası oluşturuluyor

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizmi daha da geliştirmek amacıyla turizm paydaşları tarafından yeni bir yol haritası oluşturulacak.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz-5 Ağustos 2021'de Marmaris bölgesinde gerçekleşen orman yangını afeti sonrası ilçede "Yeniden Marmaris" sloganı ile turizmde dönüşüm çalışmaları başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın başkanlığında ilçede yapılan toplantıda, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Marmaris Ticaret Odası ile Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince Marmaris yarımadasının yeniden yapılandırılması, dünya trendlerine uygun dönüşümü sağlamış sürdürülebilir bir destinasyon olması ve turizmin 4 mevsime yayılmasını amaçlayan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Çalışmalar ile ilçenin doğal ve kültürel varlıklarını yeniden kazanıp koruyarak yarımadanın kitle turizminden uzaklaşıp deniz turizmi ve konaklama tesisleri ile daha butik "Ege Turizmi" yaklaşımı çerçevesinde orta ve üst segmente hitap edecek bir destinasyona dönüşmesi, turizm gelirlerinin de en az iki kat artırması hedefleniyor.

Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROFED Başkan Yarımcısı Bülent Bülbüloğlu, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur da katıldı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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