Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı
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Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı'nda hayat normale dönmeye başladı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat

Güney Ege'nin önemli turizm merkezilerinden Marmaris'teki turistik noktalarda, orman yangınlarının ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başladı.

Güney Ege'nin önemli turizm merkezilerinden Marmaris'teki turistik noktalarda, orman yangınlarının ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başladı.

Orhaniye Mahallesi'nde adını bir efsaneden alan koyda bulunan Kızkumu Plajı çevresi de, ilçede 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'nde çıkan ve 9 gün süren yangının ardından yeniden hareketlendi.

Etrafını çeviren ormanlarla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Kızkumu Plajı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan etkin müdahalesi ile, orman yangınlarından en az etkilenen bölgelerden biri oldu.

Orhaniye Koyu'nda, ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki "deniz üstünde yürüyormuş" hissi veren 450 metre uzunluğundaki batık patika görünümündeki plaj, hafta sonu tatilcilerle doldu.

Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkati çeken, mavi ile yeşilin kaynaştığı ve çam ağaçlarının güzel kokusunun yayıldığı bölgede, yangının izleri göze çarpsa da hayat normale dönmeye başladı.

Efsanedeki prensesin temsili bir heykelinin de yer aldığı Kızkumu Plajı'nda, bazı tatilciler yürüyüş yaparken bazılarının da güneşlendiği görüldü.

Bölgeye çok sayıda günübirlik tur teknesi ve cip safari ile tatilciler de gelmeye başladı.

Kızkumu Plajı'na turların yanı sıra şahsi araçlarıyla gelen tatilciler, yakın noktadaki Turgut Şelalesi'ne de uğruyor. Turgut Şelalesi'nin doğal güzelliği, çevresi alevlere teslim olmasına rağmen verilen olağanüstü çabayla yanmaktan kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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