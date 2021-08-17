Marmaris'e Seyitgazi Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye mahallesine yem ve saman balyası gönderdiklerini söyledi.

Başkan Tepe düzenlenen yardım kampanyasıyla ilgili:

'Seyitgazi Belediyesi olarak ilçede düzenlenen yardım kampanyasına ilçe halkı ve mahallelerimiz adeta seferber oldu. Yangın bölgesinin acil ihtiyaçlarını karşılaması için 1 tır yem ve saman balyası yola çıktı.

''YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ''

Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Belediyemiz öncülüğünde Marmaris orman yangını bölgeleri için ilçemizde toplanan yardım malzemeleri yola çıktı. Marmaris'in Osmaniye Mahallesinde bulunan saman toplama ve depolama alanına teslim edilmek üzere Seyitgazi Belediyemiz Fen İşlerinde stokladığımız saman balyaları yola çıktı. Afetten zarar gören vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hemşerilerimize verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birinizi bin etsin ' dedi.

Kaynak: Bültenler