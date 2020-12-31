Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı

31.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:33
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçe girişindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda yılbaşı öncesi yapılan denetimde şüpheli araçlar narkotik ve bomba köpekleri ile arandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçe girişindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda yılbaşı öncesi yapılan denetimde şüpheli araçlar narkotik ve bomba köpekleri ile arandı.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen yol denetimleri, yılbaşı öncesinde de devam etti. Marmaris ve Datça ilçesine geçiş güzergahı olan kontrol noktasında 2 kilometreden uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri evrak, maske ve kimlik kontrolü yaptı. Sürücülere koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan genelgeler ve kısıtlama kararları anlatıldı. 'Çimen' isimli narkotik ve 'Maça' isimli bomba köpeğinin de katıldığı denetimlerde, toplu taşıma araçları ile şüpheli görülen özel araçlar da arama yapıldı.

15 BİN 670 ARAÇ GEÇİŞ YAPTIKontrol noktasından 28-31 Aralık tarihleri arasında Marmaris ve Datça ilçesine toplam 15 bin 670 aracın geçiş yaptığı, bu araçların 13 bininin ticari olduğu bildirildi. Dün saat 22.00'den bugün saat 13.00'e kadar geçiş yapan araç sayısı ise 4 bin 600 oldu.MARMARİS'TEN 11 BİN ARAÇ ÇIKIŞ YAPTI

Marmaris-Muğla çevre yolunda bölge trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 08.00- 13.00 saatleri arası 11 bin aracın çıkış yaptığı öğrenildi. Marmaris İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri çıkış yapan sürücülerin evraklarını inceleyerek trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme de bulundu.


Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Engin Özkoç Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Vitor Hugo Cüneyt Çakır Samet Aybaba Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Yeni Yıl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:38:43. #1.14#
title