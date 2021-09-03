Marmaris'e 2 yıl aradan sonra deniz yoluyla turist geldi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine 2 yıl aradan sonra turist taşıyan yolcu gemisi yanaştı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine 2 yıl aradan sonra turist taşıyan yolcu gemisi yanaştı. Bahama bayraklı yolcu gemisinden inen turistler, kenti gezdi.

Marmaris'e 2 yıl aradan sonra deniz yoluyla turist geldi. Limana, çoğu Avrupalı 446 turist ve 196 mürettebatıyla demir atan Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' adlı yolcu gemisinden inen az sayıda turist, kenti gezdi. Ancak kent esnafı bekledikleri alışverişin gerçekleşmediğini söyledi. Yat limanında 17 yıldır restoran ve kafeterya işleten Mustafa Gök, bekledikleri yoğunluğun yaşanmadığını söyledi. Kapalı Çarşı'da tekstil mağazası bulunan Cemal Türkyılmaz ise pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez bir yolcu gemisinin ilçeye geldiğini belirterek, "Günübirlik gelmiş. Şu an kapalı çarşıya gelen turist göremedik. En azından gelmiş, uğramış olması bile güzel. Bu sene için yolcu gemilerinden ve turistlerden bir umudumuz yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan