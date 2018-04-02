AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nin yenilenmesiyle ilgili, "Marmaris dünya markası haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya liderini de burada ağırlayacak inşallah." dedi.

Öztürk, AK Parti Marmaris ilçe binasında halk günü sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını dinleyen Öztürk, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Karacasöğüt Mahallesi Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nin yenilenmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet adamlarını ve önemli konuklarını, Okluk'taki konukevinde misafir etmesini arzuladıklarını belirtti.

Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı devlet adamlarını Marmaris'te ağırlamasının, turizme ve ilçenin tanıtımına çok büyük bir katkı sunacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Marmaris dünya markası haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya liderini de burada ağırlayacak inşallah. Bizim hedefimiz o. Cumhurbaşkanımız ülkemize ziyarete gelen önemli konuklarını Marmaris'te ağırlayıp, Marmaris'in ve Muğla'nın tanınırlığını en üst seviyeye çıkartacak. Cumhurbaşkanımızın dünya liderlerini Muğla'da ağırlamasından rahatsız olanlar Muğla'yı sevmeyenlerdir."

Konukevinin tadilatına karşı eylem yapmaya çalışanların Bodrum'da çöp alanı için Büyükşehir Belediyesi'nin 10 bin ağacı kesmesine ses çıkarmadıklarını da dile getiren Öztürk, yeşil katliamını görmeyenlerin, sözde çevre adına siyasi rant peşinde olduklarını söyledi.

"Ne Gökova nede başka yeri imara açmadık"

Öztürk, gazetecilerin korunan alanların imara açılacağı yönündeki iddialarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün söylediği gibi Gökova başta olmak üzere hiçbir yere imar izni vermedik. Böyle bir şey yok. Ne Gökova ne de başka yeri imara açmadık. Neden böyle bir açıklama yapıyorlar? Bu tamamen siyasi ranta yönelik. İnsanlar yaptığı hizmetle anılır değil mi? Bakın bakalım 4 senedir Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla'nın hangi derdine çözüm üretmişler. Muğla'nın su problemini mi çözmüşler. Bodrum, Milas Menteşe'nin su problemini çözemediler."

-"Korunacak alanları arttırdık"

AK Parti'nin korunacak alanları imara açmak yerine korunacak alanları arttırdığını belirterek Öztürk, korunan 36 bin hektarlık alanı 44 bine çıkartıldığını kaydetti.

Öztürk, imar kirliğine yol açanların başkaları olduğunu ve bunun hesabını soracaklarını ifade ederek, "Datça'daki Bodrum'daki imar rantına izin veren kim? Bodrum, Palamutbükü, Selimiye'deki imar kirliliğini biz mi yaptık? Esas imar kirliliğine izin verenlerden, esas imar rantını yaratanlardan, Marmaris'i, Bodrum'u Datça'yı, Milas'ı Fethiye'yi katledenlerden belediyeleri kazandığımız zaman hesabını soracağız." dedi.