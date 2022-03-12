Marmaris Belediyesi işçilerine seyyanen zam yapıldı - Haberler

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Marmaris Belediyesi işçilerine seyyanen zam yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Marmaris Belediyesi işçilerine seyyanen zam yapıldı

Marmaris Belediyesi personelinin maaşlarında iyileştirme yaptı.

Marmaris Belediyesi personelinin maaşlarında iyileştirme yaptı. Bu çerçevede kadrolu işçilere ve Personel A.Ş. kadrosuna 4 aylığına seyyanen zam yapılmasına karar verildi. Belediyenin kadrolu işçileriyle ilgili protokol Belediye-İş Sendikası, Personel A.Ş. işçileriyle ilgili protokol ise DİSK Genel-İş Sendikası ile imzalandı.

Toplu iş sözleşmesine yapılan ek protokolle seyyanen zam yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Belediye yönetimi olarak çalışanlarımızın emeğinin karşılığını vermek, yaşadığımız ekonomik krizden daha az etkilenmesini sağlamak, emekçilerimizin koşullarını bir nebze olsun iyileştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede hem kadrolu işçilerimize hem de şirket personelimize ek bir ücretlendirme yaptık. Tüm emekçi kardeşlerimize bir kez daha özverili çalışmaları için teşekkür eder; sözleşmelerin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi işçilerine seyyanen zam yapıldı

Marmaris Belediyesi işçilerine seyyanen zam yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Belediye İş Sendikası, Marmaris Belediyesi, Yerel, Haberler

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