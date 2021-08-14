Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, koyundan tavuğa, yaban domuzundan kaplumbağaya kadar yangından kurtarılan 347 cana ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, koyundan tavuğa, yaban domuzundan kaplumbağaya kadar yangından kurtarılan 347 cana ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, yangından etkilenen hayvanlar için en güvenli alan oldu. 8 günlük süre boyunca resmi görevliler ve gönüllüler tarafından yangın bölgelerinden veya tahliye edilen köylerden kurtarılan hayvanlar Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Bakımevi kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının da olduğu 347 cana ev sahipliği yapıldı. Bakımevine getirilen hayvanlar ilk etapta güvenli bir alana alındı. Bakımları ve eğer gerekiyorsa tedavileri gerçekleştirildi. Büyükbaş hayvanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli olarak onların sorumluluğunda olan yere gönderildi.

Çiplerinden sahipleri bulunan hayvanlar, sahipleri bulunarak teslim edildi. Domuz, kaplumbağa, şahin gibi yabani hayvanlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan yangında bulunan ve sahibi ortaya çıkmayan köpekler ve kediler de sahiplendirildi. Örneğin yangında köpeğini kaybeden bir aile yeni bir yavru sahiplenirken İstanbullu itfaiyeci de yangın alanından kurtarılan yavru kediyi sahiplendi. Ayrıca hayvansever dernekleri ve gönüllü veteriner hekimler tarafından Hisarönü'nde de bir sahra hastanesi kuruldu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Ortaköy'de 8 katlı otel inşaatında yangın-1
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Son dakika haber: Çeşme'de orman yangını (1)
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Burcu Esmersoy Murat Dalkılıç
Spor Muslera Alex Teixeira Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yangından etkilenen hayvanlara en güvenli alan oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:16:00. #1.14#

title