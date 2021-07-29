Marmaris Belediye Başkanı kimdir? Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay kaç yaşında, nereli?
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Marmaris Belediye Başkanı kimdir? Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay kaç yaşında, nereli?

Marmaris Belediye Başkanı kimdir? Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay kaç yaşında, nereli?
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Ülke gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Oktay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Oktay kaç yaşında, nereli? Mehmet Oktay hayatı ve biyografisi! Mehmet Oktay kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Oktay hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Oktay kimdir? Mehmet Oktay kaç yaşında, nereli? Mehmet Oktay hayatı ve biyografisi!

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI MEHMET OKTAY KİMDİR?

Mehmet Oktay 1979 Marmaris doğumludur. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Marmaris'te tamamladı. İngiltere Oxford'ta İngilizce dil eğitimi aldı.

İş hayatına turizm sektöründe başlayan Mehmet Oktay, kendilerine ait turistik tesis işletmeciliği yapmaktadır. 2001 yılında CHP gençlik kollarında başlayan siyasi hayatı, 2003 yılında Marmaris gençlik kolları başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında ilçe başkanlığı görevlerini üstlenerek devam etti. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi seçildi. Muğla Büyükşehir Belediye'sinin yeniden yapılanmasında etkin görev alan Oktay, dört yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği ve komisyon başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2019 yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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