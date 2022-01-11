Marmaris açıklarında batmak üzere olan bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris açıklarında batmak üzere olan bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında batmak üzere olan bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen Zodyak botta batma tehlikesi geçiren 39 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen Zodyak botta batma tehlikesi geçiren 39 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 55 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik hücum botu, radarda denizde sürüklenen bir bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler batma tehlikesi geçiren ve içerisinde 39 kaçak göçmenin bulunduğu bota yanaştı. Kaçak göçmenler kurtarılarak hücum bota alındı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin doktor kontrolü ve kimlik tespiti yapıldı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Burma ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris açıklarında batmak üzere olan bottaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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