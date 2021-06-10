Marmara'yi esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu
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Marmara'yi esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu

Marmara'yi esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan deniz salyası sorununu araştırmak amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergesiyle kurulan Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorunun inceleyecek ve çözüm yollarını bulmaya çalışacak.

KOMİSYON 3 AY ÇALIŞACAK

Komisyon çalışma süresi üç ay olacak ve komisyon 19 üyeden oluşacak.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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