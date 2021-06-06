Marmara'yı esir alan deniz salyası için harekete geçildi! Bakan Kurum, 22 eylem planını madde madde açıkladı
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Marmara'yı esir alan deniz salyası için harekete geçildi! Bakan Kurum, 22 eylem planını madde madde açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki kirliğin sonucu olan müsilaj yani deniz salyasıyla ilgili 22 acil eylem planını açıkladı. Bakan Kurum, "8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak" ifadelerini kullandı.

Marmara Belediyeler Birliği, müsilaj sorununu görüşmek için toplantı düzenledi. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Burada, Bakan Kurum tarafından Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaja karşı 22 acil eylem planı açıklandı. Bakan Kurum, "Yapılan istişarelerin sonunda Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı hazırladık" dedi.

İŞTE BAKAN KURUM'UN AÇIKLADIĞI ACİL EYLEM PLANI

  • Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmaları yürütülmesi amacıyla bir koordinasyon kurulu kurulacak.
  • Marmara Denizi bütünleşik, stratejik planı 3 ay içinde hazırlanacak.
  • Marmara Denizi'nin çevresi koruma alanına çevrilecek.
  • 8 Haziran'da 7/24 müsilajın tamamen temizlenmesine yönelik acil çalışma başlatılacak.
  • Bölgede bulunan, kirliliğin en büyük nedenlerinden biri olduğu tespit edilen atık su tesislerinin tamamı biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
  • Marmara denizine deşarj yapan tesislerin standartlarını güncelleyeceğiz.
  • Atık su arıtma tesislerimizle birlikte yeniden kullanım oranı arttırılacak.
  • Atık su arıtma tesislerini işletme, OSB'lerin ileri arıtma teknolojilerine geçişleri hızlandırılacak.
  • Kamu özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek. Verdiğimiz destekleri artıracağız.
  • Gemilerin atık sularıyla ilgili bir düzenleme yapılacak.
  • Tersanelere ilişkin temiz üretim destekleri artırılacak. Çevreci teknikler kullanılacak.
  • Atık su arıtma tesislerini 7/24 izleyeceğiz. 150 izleme noktası oluşturulacak.
  • Marmara kıyılarını kapsayacak şekilde atık ve deniz çöpleri eylem planı hazırlanacak.
  • İyi ve organik tarım uygulamasıyla sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. Kirliliklerin Marmara'ya ulaşmasını engelleyeceğiz.
  • Havzalarda tampon bölgeler ve yapay sulama alanları oluşturulacak.
  • Peyniraltı suyu gibi kirliliğin önlenmesi için teknolojik adımlar atılması.
  • Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik maddelerinin kullanımı azaltılacak.
  • Marmara'daki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.
  • Balıkçılık sektöründe ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları genişletilecek.
  • Balıkçılarımıza da ekonomik destek sağlanacak.
  • Bilgilendirme süreci başlatılacak. Bir platform kurulacak.
  • Deniz suyu sıcaklığına ilişkin azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.
  • Bu eylem planı 3 yıl içerisinde tamamlanacak.
Marmara'yı esir alan deniz salyası için harekete geçildi! Bakan Kurum, 22 eylem planını madde madde açıkladı
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Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları (2)
TEZCAN DELİBAY: İyi de adama sormazlar mi böyle şeyler yapabiliyordunuz da neden bu zamana kadar yapmadınız? Bu zamana kadar bu yazılanları yapsaydiniz şu anda Marmara denizi her noktada pırıl pırıl olurdu.
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AHMET SAY: çevre ve şehircilik bakanımı varmış bizim ülkede 20 yılda bir konuşan çevre için hiç bir iş yapmayan bir bakanımızmı varmış zamanında bu atıklara doğaya katliama engel olmazsanız destek olursanız olacağı bu hiç çıkıpta bir bakanın bu durum böyle gitmez diyeni duydunuzmu heryer arazi beton orman bakanıda vardı dimi bizim ormanlar yanıyor ama sesi çıkmayan bakan
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