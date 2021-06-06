Marmara'yı esir alan deniz salyası için harekete geçildi! Bakan Kurum, 22 eylem planını madde madde açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki kirliğin sonucu olan müsilaj yani deniz salyasıyla ilgili 22 acil eylem planını açıkladı. Bakan Kurum, "8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak" ifadelerini kullandı.